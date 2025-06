"Mi hija sufría bullying, casi se muere y esa directora no la quiso cambiar a la mañana"

El bullying es un mal que nos aqueja desde hace varias generaciones atrás y si bien es en el ámbito escolar donde más se dan estos casos, también suelen darse en otro ámbitos y no solo entre niños ni adolescentes sino también entre adultos, detectarlo es fácil pero al parecer darle fin no lo es a pesar de los trabajos que se abordan desde distintos puntos.

Gran conmoción se vivio este viernes en Salvador Mazza cuando una adolescente de 15 años se tiró del puente Guandacaré producto del bullying que venía padeciendo durante mucho tiempo.

Afortunadamente la joven, sobrevivió, pero terminó con ambas piernas quebradas y fue trasladada de urgencia al hospital de Tartagal.

La madre de la joven, mientras su hija era trasaladada en ambulancia a Tartagal, reprochó entre llantos la falta de respuesta de la directora a pesar de la intervención del propio Intendente. "Mi hija tiene las dos piernas quebradas, esa directora no me lo quiso cambiar a la mañana a mi hija, por eso mi hija se quiso quitar la vida porque sufría bullying en ese colegio, yo hablé con la directora, la vice, con todos, no me hicieron caso, no le hicieron caso al Intendente que le dijo que la cambién a la mañana, mi hija sufría de bullying, casi se muere mi hijita, se tiró del puente y tiene las dos piernas quebradas" cerró por Multivisión.