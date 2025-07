Mastantuono, ausente en la vuelta a los entrenamientos de River post Mundial: Qué decidió Gallardo

Luego de la eliminación en fase de grupos del Mundial de Clubes y tras algunos días de descanso, el plantel de River retomó los entrenamientos este miércoles por la mañana pensando en lo que será la segunda parte del año en el que afrontarán la Copa Libertadores, el torneo Clausura y la Copa Argentina.

De cara al segundo semestre, el Millonario abrochó la llegada de Maxi Salas, jugador y pieza clave del Racing de Gustavo Costas, quien en las próximas horas ejecutará la cláusula de salida de 8 millones de dólares. Se espera que este miércoles se haga la revisión médica y firme su contrato con la institución de Núñez para que al día siguiente ya se presente en el River Camp y se entrene bajo las órdenes de Marcelo Gallardo.

Franco Mastantuono no se presentó a los entrenamientos en Ezeiza

Más allá de las incorporaciones, River se despidió abruptamente de Franco Mastantuono, la joya de 17 años que fue vendida al Real Madrid a cambio de 45 millones de euros (su cláusula de salida) y que será presentado el próximo 14 de agosto, cuando cumpla los 18 años, para abaratar impuestos y no por otro motivo.

Si bien falta un mes y medio para que llegue ese día, el Muñeco había tomado la decisión de que no se siga entrenando a la par de sus compañeros y que lo haga por separado junto a un preparado físico. O sea, no volverá a vestir la camiseta de River. Pero en la vuelta a las prácticas del Millonario en este frío miércoles 2 de julio, Mastantuono directamente no se hizo presente en Ezeiza: finalmente tendrá descanso y trabajará por su cuenta hasta sumarse al Merengue, según informó Juan Patricio Balbi, periodista que sigue el día a día del club de Núñez en ESPN.

Los números de Franco Mastantuono con la camiseta de River

Desde que hizo su debut en el Millonario, el oriundo de Azul disputó un total de 64 partidos con la camiseta de River en los cuales convirtió diez goles y brindó siete asistencias a sus compañeros. Además, se consagró campeón de la Supercopa Argentina 2023.