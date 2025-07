¿Qué dijo Javier Milei tras el escándalo del kirchnerismo en el Congreso?

Una nueva jornada cargada de tensión y enfrentamientos verbales sacudió este miércoles la Cámara de Diputados, donde se debatían proyectos vinculados al financiamiento de universidades nacionales y la declaración de emergencia del Hospital Garrahan. El final fue escandaloso, con insultos cruzados entre legisladores y una reacción directa del presidente Javier Milei, quien se expresó en redes sociales para respaldar a José Luis Espert y apuntar contra Unión por la Patria.

"El castigo social llamado kirchnerismo puede terminar en octubre", escribió el jefe de Estado en su cuenta de X, al compartir un video publicado por Espert, en el que se ve el momento en que es increpado por las diputadas Florencia Carignano y Paula Penacca. El mandatario volvió así a vincular la coyuntura legislativa con las elecciones de medio término que se celebrarán ese mes.

La sesión especial transitaba por su quinta hora cuando se desató el incidente. Carignano y Penacca cruzaron el recinto para enfrentar a Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto, a quien acusan de bloquear el tratamiento de proyectos que garantizan fondos para educación y salud. Los insultos fueron explícitos: "Cagón, psicópata, mandás a la Justicia", le gritó Carignano, mientras Penacca lo vinculaba con el legislador Fernando Iglesias, también blanco de agravios.

La tensión venía en aumento desde el inicio del debate, cuando los bloques opositores -con Unión por la Patria a la cabeza- buscaron tratar sobre tablas el financiamiento del Garrahan y las universidades. Sin alcanzar los dos tercios necesarios, consiguieron sin embargo emplazar al oficialismo para que el próximo 8 de julio las comisiones de Presupuesto y Salud emitan dictamen sobre ambos temas.

El video del altercado se viralizó rápidamente y generó una ola de respuestas desde el oficialismo. La diputada Lilia Lemoine, que no estaba presente durante el episodio, comentó en redes: "¿Te das cuenta de que esperaron a que yo no estuviera para hacer eso? Las tres juntas me duran un round". Y agregó: "Las zurdas son cobardes".

Los roces entre Lemoine y Carignano no son nuevos. En una sesión anterior, la diputada de Unión por la Patria ya había protagonizado un enfrentamiento verbal con Lemoine y Nadia Márquez, a quienes calificó de "loca" y "gato", respectivamente, durante un discurso en el que acusaba a Gerardo Milman por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner.

El oficialismo, encabezado por Espert en la Comisión de Presupuesto, ha evitado avanzar en proyectos que impliquen nuevas erogaciones para el Estado, alineado con la política de equilibrio fiscal que impulsa el gobierno de Milei. En ese marco, las demandas por mayor financiamiento a universidades y hospitales públicos son percibidas como una presión creciente desde la oposición y la calle, que se expresa a través de protestas y reclamos sectoriales.

Además, Espert ha sido objeto de repudios desde sectores kirchneristas tras sufrir un ataque en su domicilio con excrementos. Desde la oposición, algunos calificaron como excesiva la reacción judicial y criticaron el uso de cárceles federales comunes para los detenidos por ese hecho, lo que también alimentó la tensión en el recinto.

El próximo 8 de julio, el Congreso tendrá una nueva oportunidad para abordar los proyectos vinculados a salud y educación, aunque el escenario no anticipa una resolución sencilla. Mientras tanto, el oficialismo y la oposición siguen escalando su confrontación política, y el recinto legislativo continúa siendo el epicentro de los choques más virulentos de la arena pública argentina.