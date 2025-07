Adiós a las estafas virtuales: cómo saber si un número de WhatsApp es falso

Con el avance de la tecnología, las estafas virtuales se convirtieron en moneda corriente. En la actualidad, existen numerosas maneras de realizar ciberataques y WhatsApp no es la excepción.

A través de diversos métodos, los ciberdelincuentes aprovechan la vulnerabilidad de las personas para sacarles dinero, apoderarse de su celular o entrar a sus cuentas bancarias

Por eso, es necesario estar alerta e identificar cuando un número de WhatsApp puede ser falso.

Las señales para detectar un número falso en WhatsApp:

*Perfil sin foto o con imágenes genéricas: si el contacto no tiene foto de perfil o utiliza imágenes que parecen sacadas de internet, es una señal de alerta.

*Mensajes sospechosos: los mensajes que tienen errores gramaticales, solicitudes de información personal o enlaces extraños deben levantar sospechas.

*Números internacionales desconocidos: si recibís mensajes de números que no conocés, tenés cuidado.

*Presión para actuar rápidamente: los estafadores crean un sentido de urgencia para que tomes decisiones apresuradas.

*Solicitudes de dinero o datos personales: no se deben compartir información sensible o dinero con contactos no verificados.

*Inconsistencia en la información: si el contacto da información que no coincide o parece contradictoria, es mejor desconfiar.

La mejor manera de evitar caer en estas estafas es la prevención. Mantené tus datos personales seguros y verificá siempre la autenticidad de los contactos antes de interactuar. Si sospechás de un número, bloquealo y reportalo a WhatsApp para evitar que otros caigan en la trampa. /TN