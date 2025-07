La sorpresa de Soledad al descubrir quién era un participante: "¡Cantás igual!"

Josué Cordero se presentó en La Voz Argentina 2025 y cantó "I just called to say I love you" en las audiciones a ciegas, esperando convencer a los coaches. Sin dudarlo, Miranda! y Lali se dieron vuelta, y a pesar de que Soledad Pastorutti no apretó el botón, dada vuelta se la podía ver muy emocionada por la audición.

Cuando terminó la performance, le preguntaron el nombre al participante y al escucharlo, Soledad no pudo esconder su sorpresa: "¡Para, para! Josué Cordero, ¿qué tenés que ver con Pablo?". Entonces, el artista reveló que es su hermano y Sole afirmó: "¡Pero si cantás igual!".

"Mi hermano trabajó mucho tiempo con Sole, mi hermano es músico", explicó Josué. En ese momento, Miranda! recordó que ellos también habían trabajado con el hermano del participante, que luego comentaron para lograr convencer al participante de que elija su equipo. Finalmente lo lograron, ya que Josué se fue al Team Miranda!.