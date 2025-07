¿La gripe empieza a ceder en Salta? La advertencia del doctor Biella

Nuevamente baja la temperatura en Salta y la inestabilidad sorprende con suaves lluvias, lo cual tiende a advertir la posibilidad de más casos de gripe, con tos, expectoración y demás síntomas.

¿Cómo venimos con la gripe a nivel local? Al respecto InformateSalta habló con el doctor Bernardo Biella quien señaló que, si bien ha disminuido el número de pacientes que están consultando en guardias y consultorios, “creemos que ya hemos tocado el techo en el brote epidémico de gripe A en Salta”.

No obstante y, si bien se sigue atendiendo en clínicas y hospitales a pacientes con cuadros gripales, el profesional llamó a reforzar la vacunación aprovechando las dosis disponibles. “Sobre todo la población de riesgo, que son adultos mayores de más de 60 años, 65, los niños menores de 6 años y todas aquellas personas que tienen enfermedades como asma, problemas cardiovasculares”, entre otras, alertó.

Consultado sobre quiénes han sido los más afectados por los cuadros sincitiales, Biella indicó que fueron lactantes, niños pequeños a quienes la bronquiolitis afecto de forma directa y grave, sin dejar de lado a adultos mayores con cuadros gripales asociados a otros procesos, haciendo que los síntomas se extiendan hasta 14 días.

“Hoy las consultas son de pacientes que tuvieron catarro y no pueden eliminar la tos y expectoración, porque siguen acatarrados, no pueden cortar la flema”, dijo el profesional, quien también lamentó que muchos de los pacientes “vienen auto medicados, toman antibióticos, amoxicilina y eso no, porque las infecciones virales respiratorias no se las trata con antibióticos, eso es para bacterias, no para virus”.

“Sugerimos no auto medicarse, sobre todo con antibióticos en proceso virales, eso puede ser perjudicial”