Narco usaba a adictos como “catadores” de cocaína adulterada: Uno casi muere por inhalar droga con gasoil

El acusado, un albañil apodado “El Zurdo”, fue detenido con 3 kilos de cocaína en Santiago del Estero. Tenía conexiones con Orán y Tartagal.

Un hecho de extrema gravedad fue revelado en las últimas horas durante una audiencia judicial en Santiago del Estero: un narcotraficante usaba a jóvenes adictos para probar la cocaína que adulteraba antes de venderla, exponiéndolos a sustancias tóxicas y sin el menor resguardo por su vida.

El acusado, identificado como Claudio Nolberto Cisneros (41), alias “El Zurdo”, fue detenido el pasado 29 de mayo en el marco de allanamientos simultáneos en los barrios Sarmiento y Río Dulce, donde la policía secuestró 3 kilos de cocaína, restos de droga dispersa, balanzas de precisión, celulares y otros elementos vinculados al narcotráfico.

Durante la audiencia del jueves 10 de julio, la fiscalía reveló el testimonio de un joven adicto que declaró haber sido llevado por Cisneros a una vivienda deshabitada —contigua a la casa familiar del imputado— para “probar” cocaína recién estirada. Según relató, el acusado le suministró droga contaminada con gasoil, lo que le provocó fuertes descompensaciones, de las que apenas logró recuperarse tras ser obligado a consumir en dos ocasiones.

“Tenía olor a gasoil. Me empecé a descomponer, me dio caramelos y después me hizo fumar de nuevo. Me volví a descomponer, y me echó”, relató la víctima.

Según el testigo, el ladrillo de cocaína se habría contaminado durante el transporte, posiblemente dentro de un camión cisterna, una práctica que la fiscalía asocia a intentos de camuflaje del cargamento durante su traslado desde el norte del país.

Conexiones con Salta y vida de lujos

La investigación permitió establecer que “El Zurdo” no solo manejaba el negocio desde una casa deshabitada, cuya dueña había fallecido, sino que también administraba billeteras virtuales con movimientos de hasta $800.000, con receptores en Orán y Tartagal, lo que sugiere una red de distribución interprovincial.

Cisneros, que se presenta como albañil, residía en una vivienda de alto confort, manejaba una camioneta 4x4 y contaba con comodidades poco compatibles con su supuesto oficio, lo que refuerza la hipótesis de una actividad narco organizada.

Prisión preventiva y carátula agravada

La jueza de Control y Garantías ratificó la prisión preventiva del acusado y de dos personas más vinculadas a la causa. La fiscalía analiza ampliar la imputación, sumando la figura de tentativa de homicidio por el uso deliberado de consumidores vulnerables como “catadores humanos”.

La causa revela no solo la brutalidad del narcotráfico a pequeña escala, sino también la desprotección y degradación que sufren las personas con consumo problemático, convertidas en instrumentos desechables por redes que comercian con la vida.