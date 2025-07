Escándalo en LLA Salta, denuncian al concejal Pablo López: "Por cada chupada de p... te descuento $10 mil"

Se filtró un audio entre el concejal Pablo López y una mujer de su partido que revela retenciones de sueldo y pedidos de sexo oral a cambio de dinero. La víctima denunció los hechos en la justicia y se le entregó un botón antipánico.

Una bomba política sacude a la capital salteña luego de que trascendieran escandalosos audios del concejal de La Libertad Avanza, Pablo Emanuel López. La conversación fue publicada esta mañana por el periodista Daniel Murillo y da cuenta de una gravísima extorsión a una mujer de su partido a cambio de favores sexuales.

"Queres hacer caja con 500 mil pesos al mes, porque mi sueldo era de 500, pero te quedas con 200 y me quedan 300", dice la denunciante que además es convencional municipal electa por la capital. "No me forreés, dejá de forrearme y te voy a escuchar", responde López. "¿No eran 500 mil pesos?", repregunta la mujer.

El tramo más grave de la conversación se da segundos después cuando López asegura que podría menguar los descuentos al sueldo de su compañera si accedía a tener relaciones sexuales con él. "Yo te ofreci una solución para todos tus problemas y vos no aceptaste. Por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos", propuso. La víctima sólo atinó a responder: "¡Creés que soy una puta!"

La denuncia ingresó a la fiscalía de Violencia Familiar y de Género y ya está siendo investigada, lo que destaría un escándalo a semanas del cierre de listas.

Cabe destacar que López fue tajante a la hora de condenar un hecho de similares características protagonizado por el exconcejal, "Pitu" Colque, quien fue denunciado y apartado del Concejo Deliberante por agredir a su ex pareja.