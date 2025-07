Javier David aseguró que las decisiones de Nación “son injustas para el interior”

El diputado nacional mandato cumplido y dirigente del Frente Salteño, Javier David, hizo referencia a las decisiones del presidente Javier Milei y cómo las mismas terminan perjudicando al interior del país. Cuestionó además la falta de equidad en la distribución de los recursos.

A medida que avanzan las medidas de ajuste dispuestas por el Gobierno Nacional, crece el malestar en las provincias, particularmente en Salta, donde dirigentes políticos de diferentes espacios manifestaron su preocupación y enojo ante lo que consideran una política centralista que afecta directamente el desarrollo del interior.

En ese sentido, Javier David, expresó que, por más esfuerzos que realice el gobernador Gustavo Sáenz o el gobierno provincial, se torna cada vez más injusto que los salteños deban destinar sus recursos no al crecimiento y progreso de la provincia, sino a suplir las funciones que Nación decidió dejar de atender. "Por más vuelta que le demos, estamos usando nuestros impuestos y esfuerzos no para avanzar, sino para cubrir lo que un tecnócrata desde Capital Federal elimina porque no le cierra en su planilla de Excel", remarcó en diálogo con Punto Uno.

La situación se vuelve aún más crítica al comparar los subsidios que aún sostiene el Gobierno Nacional. “Alguien tiene que explicarnos por qué se sigue subsidiando el subte de Buenos Aires o el transporte del AMBA, mientras se eliminan los subsidios al transporte de Salta, del Chaco o de Misiones” cuestionó el diputado nacional mandato cumplido.

David convocó a trabajar en un espacio donde no exista un desconocimiento absoluto del país, pero sobre todo del interior, ya que actualmente se profundizan las asimetrías entre Buenos Aires y el resto del país. “Esto es lo que estamos discutiendo, esto es lo que estamos diciendo” insistió.