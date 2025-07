A horas del cierre de listas, Guillermo Francos habló sobre la fuga de intendentes del PRO

En la antesala del cierre de las listas para las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ponderó la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, y se refirió a las fugas de algunos intendentes del macrismo.

“Estamos de acuerdo con esta alianza de LLA con Pro por varios motivos. Porque ellos tienen una estructura en la Provincia y además han colaborado en el Congreso con leyes importantes”, señaló el funcionario, quien agregó: “Con la ayuda de Pro, de la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC) obtuvimos en el Congreso algunas de leyes importantes. Además, nos lo pedía la gente”, agregó, en diálogo con Radio Mitre.

“Ayer fue el trigésimo aniversario de la AMIA y ahora por primera vez con la ayuda de Pro y otras fuerzas hemos conseguido aprobar la ley que permite el juicio en ausencia. Estamos juzgando a los iraníes en ausencia porque era imposible que vengan acá”, ejemplificó el ministro coordinador.

Consultado por el cierre de las listas legislativas, el funcionario le puso humor al aclarar que no forma parte de las negociaciones: “Por suerte a mí no me toca, porque un día de cierres es lo peor que puede pasar en la política”.

Acerca del malestar de varios referentes del partido amarillo sobre las exigencias violetas, respondió: “Creo que hay dificultades en los cierres, hay algunos intendentes de Pro que no están de acuerdo con las listas y cómo las queremos conformar, pero son temas absolutamente comunes en la conformación y en el cierre de las listas”.

“Si quedan heridos no es por voluntad de que fuera así, sino porque es muy difícil contemplar los intereses de todos. Hay algunos (los intendentes de Pro) que creen que deberían tener más”, reconoció Francos.

La fuga de intendentes del PRO

El jefe de gabinete hace referencia a los casos de los intendentes de Pergamino, Javier Martínez, de Puán, Diego Reyes, de 9 de Julio, María José Gentile, y de Junín, Pablo Petrecca, quienes no se suman al frente electoral y piensan sectores del centro político o incluso ir con boleta corta. Aún hay dudas sobre qué hará Soledad Martínez, de Vicente López, alfil del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

“Yo tengo que lograr gobernabilidad también con concejales que acompañen mis decisiones y no puedo meter en la lista a la oposición”, marcó Reyes este jueves, en una entrevista radial. “No nos pueden obligar de ir en contra de nuestra gobernabilidad”, sostuvo.

Los macristas afirman que los armadores de LLA reclaman el 70% de la boleta de concejales. En otros casos, la mitad de la lista de candidatos a ediles. Ocurre la misma situación en la contienda a legisladores provinciales en cada una de las secciones electorales.