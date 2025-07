Piden la intervención de la LLA en Salta: "Andan de delito en delito, que pongan gente bien"

Tras el polémico escándalo que involucra al exconcejal Pablo Emanuel López, que tomó tintes nacionales, dirigentes de La Libertad Avanza en Salta se expresaron al respecto.

En este caso Alba Quintar, dirigente libertaria, expresó su profunda preocupación por el estado actual de La Libertad Avanza en la provincia de Salta y reclamó una intervención urgente del espacio político. "No hay un buen liderazgo del sector en la provincia y que se trata de un olmedismo tapado", dijo en CNN Salta.

“Quisiera que haya gente buena para apoyar incondicionalmente, que pongan gente bien, gente buena, independientemente de la soberbia, sus dirigentes andan de delito en delito”, expresó.

“No hay un liderazgo de buena gente. Están los mismos de siempre, es el olmedismo transformado ni siquiera renovado, es la misma gente que se cambió de nombre” comentaba la libertaria, diciendo que el partido se trató como una franquicia en Salta, siendo Olmedo quien “compró” el espacio.

“Quedaron adentro las mismas personas que estaban dentro del olmedismo”.

Consultada por la candidatura de Olmedo a Senador, dijo no sentirse representada ni ella ni el liberalismo: “(…) es todo más de lo mismo, me da bronca como argentina y salteña porque uno confía en un proyecto nacional y se vuelve a contaminar todo”.

“Yo con esta gente no veo que nada salga adelante, va para atrás y eso genera un descreimiento y una decepción muy grande”.

Si bien dijo que no ve de mala manera que otros dirigentes vengan de otros espacios, ve muchos oportunismos: “uno puede comprender que hay algo que es mejor puede ir migrando paulatinamente pero no de repente sacarte el traje de PRO y ponerte el de libertario y salir a decirte que son los puros y son puro humo. No cambian porque cambian la idea, cambian porque les conviene”.

Sobre los candidatos a las próximas elecciones, aseguró que la decisión caería sobre Olmedo, quien elije de acuerdo a quienes sean funcionales para él: “para poder manejar a la siguiente senadora o diputada o diputado que vayan a poner, él está construyendo su propio espacio personal”.

“Necesito como libertaria que haya libertarios en Salta. Que se siga con el proyecto nacional y que pongan gente bien, buena, independiente de la soberbia que comparten todos estos dirigentes, vemos que vienen de delito en delito”.

Sobre la dirigencia en Salta, dijo que el presidente, Eduardo Virgili es “un títere de Olmedo, no tiene voz ni voto (…) me parece una excelente persona y super capaz pero no tiene nada que ver con la dirigencia de la libertad”.

Dijo que el partido en Salta capital está totalmente desgastado, el que haya llegado a nivel nacional lo ocurrido con López, lo tildó como un sacudón para que se pongan las pilas en las elecciones y en la decisión de las personas que se acompañarán.