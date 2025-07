Concejales rechazaron la renuncia de Pablo López: La Comisión de Juicio Político analizará sanciones

El primero en tomar la palabra fue el concejal Gonzalo Nieva, quien aseguró que es necesario activar el trabajo de la Comisión de Disciplina y el edil deberá seguir en sus funciones

“Es una denuncia gravísima que pone en riesgo a una mujer” afirmó la edil Eliana Chuchuy al momento de tomar la palabra. Tambien acompañó el pedido del concejal Nieva en relación a la activación de un juicio político.

“Es la Comisión de Juicio Político y Disciplina la que debe decidir cuáles son los pasos a seguir. No podemos desde el Concejo dejar pasar esta situación como si nada. Desde mi lugar de concejal y de mujer, no puedo dejar pasar en alto esta situación” agregó la edil.

“Desde lo institucional debemos expulsar este tipo de situaciones que ningún beneficio le trae a la ciudad de Salta” finalizó Chuchuy.

Por su parte, el extitular del INADI y concejal Gustavo Farquharson, aseguró que es necesario que se solicite a la justicia un informe sobre la situación del edil López para que se avance en la claridad de la situación. “Esta joven que lo ha denunciado no fue escuchada en los ámbitos correspondientes, tenemos que mejorar eso. Y lamento que ningún referente se haya solidarizado, Olmedo habló de un error y eso no es un error” aseguró.

“Como institución no debemos mirar a otro lado y el mensaje que le debemos dar a la sociedad es que no se puede tolerar ningún hecho de violencia de género. No alcanza con aceptar la renuncia, tenemos que arrojar luz sobre estos hechos” finalizó.

La concejal Malvina Gareca, cuestionó a su par Laura Jorge, asegurando que no se puede aceptar la renuncia porque es algo contradictorio. “Si quieren llevar un mensaje del que las hace las paga, aceptar la renuncia es algo contradictorio” afirmó.

“El Concejo Deliberante no puede aprobar la renuncia en los términos en los que la plantea” aseguró el edil Martín del Frari y agregó que es necesario aplicar medidas en su contra. “La violencia que ejercen la hacen desde el presidente hasta el último de los concejales” afirmó.

El pedido de renuncia fue rechazado por el cuerpo, salvo la concejal Laura Jorge Saravia, que votó a favor. Tras el rechazo, se leyó el pedido de los ediles para que la Comisión de Juicio Político reuna los elementos necesarios para aplicar sanciones contra el edil.