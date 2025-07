Adorni sobre Victoria Villaruel: Para el presidente "no es parte de la gestión"

En conferencia de prensa desde Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni se refirió a los dichos de Milei, quien calificó de “bruta traidora” a la titular del Senado. "Todo el mundo sabe que la Vicepresidente no es parte del proyecto", sostuvo Adorni al ser consultado sobre la relación dentro del Ejecutivo.

Adorni insistió en que el vínculo entre el Presidente y su compañera de fórmula está quebrado desde hace tiempo. “Ya lo hemos dicho una y mil veces”, remarcó. “Independientemente de la terminología utilizada por el Presidente, todo el mundo sabe que la Vicepresidente no es parte del proyecto. No es parte de ese norte que hablábamos recién. Y el Presidente considera que no es parte de la gestión ya desde hace muchísimo tiempo”, afirmó el vocero.

“Hace un año y medio que gobernamos con resultados bastante prominentes”, dijo restandole importancia.

“Son cuestiones del día y de la dinámica de todos los días, de la política y de la propia dinámica del gobierno. No veo por qué, digamos... Creo que siempre se le dio demasiado valor a determinadas definiciones”, cerró.