Sigue la polémica con la pareja extranjera que no quiso pagar: “La IA tiene más ética y empatía”

Esta semana se viralizó el video de una pareja de extranjeros que cuestionaba el cobro por la atención sanitaria. La mujer estaba a punto de dar a luz y le cobraban en los hospitales de Jujuy y Salta.

El padre de familia utilizó su cuenta de Tik Tok para exponer su malestar por el cobro en la salud. También contó que él es residente, trabaja en Argentina y si tenía el dinero para poder costear los gastos del parto, sin embargo, decidió viajar a Tucumán.

Subió nuevamente a su cuenta de Tik Tok, mensajes respondiendo las críticas de muchos argentinos por esta situación. También agregó un detalle, confirmó que él es colombiano, tiene DNI de Argentina, es decir, está nacionalizado. Mientras que su pareja, es una mujer de nacionalidad paraguaya la cual no tiene DNI, es por esto que la atención se les cobra.

También le compartió videos y capturas de algunos comentarios, los cuales compartió a la Inteligencia Artificial, para que le responda si eran violentos o no.

"¿Quién tiene más corazón? ¿Una IA o los que celebran que a un bebé no lo atiendan por ser extranjero?” escribió en su cuenta y agregó: “En este video, dejo que una inteligencia artificial analice los comentarios xenófobos que recibimos tras contar nuestra historia real: fuimos a tener a nuestro bebé en Argentina y nos cobraban más de 1.5 millones por ser extranjeros”.

“No era que no podíamos pagar, era que teníamos otra opción: viajar a Tucumán. El bebé nació bien. Y ahora queremos concientizar. Porque a veces, hasta la IA tiene más ética y empatía que muchos humanos” afirmó.

Nuevamente el usuario recibió comentarios a favor y en contra. Pero ratificó que si tenían el dinero para pagar los costos del parto. A la mujer se le cobraba en Salta, porque no es residente. No es la primera vez que una mujer de otro país es atendida en un hospital de la provincia, en Orán, hace unos meses se acordó el pago en cuotas de un parto de extranjero no residente.

El ministro de Salud, Federico Mangione, aseguró que alertó a su par en Tucumán para que no se vean desbordados.