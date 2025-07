Son extranjeros, querían tener a su bebé en el Materno, se quejaron porque debían pagar y se fueron

A través de una cuenta de Tik Tok, una pareja de extranjeros mostró su malestar por el cobro en la salud pública.

La pareja relató el malestar por parte de ellos al concurrir al hospital Materno Infantil. La mujer está atravesando su semana 40 de embarazo y planificaban tener a su bebé en el nosocomio salteño, sin embargo, aparentemente desconocían que debían abonar los costos de atención.

Según lo que contaron en el video también se habrían querido hacer atender en Jujuy donde les sucedió lo mismo, debían pagar por la atención sanitaria.

“Cuando vengan a Argentina no visiten los servicios de este hospital, les van a cobrar unas tarifas muy elevadas por atención” asegura el hombre en el video. Mientras camina por la vereda del hospital. “Nos tenemos que ir con 40 semanas de embarazo a Tucumán para hacer el trabajo de parto allá” agregó.

Lo cierto es que tanto la provincia de Jujuy como Salta tomó la decisión de cobrar por los servicios de salud a los extranjeros. En el caso de las emergencias, están son atendidas previamente cuidando sobre todo la vida de las personas, sin embargo, se ve en el video que la pareja opta por no pagar los costos del parto y viajar a Tucumán, en donde por el momento, no se cobra a extranjeros no residentes.