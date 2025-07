Simesen: “La violencia empieza de forma silenciosa y termina siendo física o sexual”

La violencia de género es una problemática que continúa latente y que va en incremento según informaron desde la Fiscalía penal.

“Los casos van en aumento” comentó la fiscal penal, Verónica Simesen, algo que ven reflejado no solo en la visibilidad a través de los medios de comunicación sino también en lo cotidiano de la Fiscalía de Violencia de Género.

La violencia se manifiesta de diferentes formas, generalmente comienza con violencia psicológica, silenciosamente con agresiones verbales, para pasar posteriormente a incrementarse hasta llegar a una violencia física, sexual, económica e institucional.

Esta violencia institucional tiene la característica que el hombre ejerce un rol de poder en relación a una mujer, a partir de lo cual se despliega toda clase de violencia, explicó la fiscal a Once TV.

Respecto a las falsas denuncias, informó que no esta tipificado el delito respecto a esto en si mismo, sino que hay un proyecto de reforma para llegar a determinar falsas denuncias que inician una investigación.

En muchos casos, sobre todo al haber un círculo de violencia consolidado en la pareja, al hacer la denuncia después llega una etapa de retractación de la víctima: “Que no significa que no existió la violencia, muchas veces las mujeres que fueron víctimas de violencia no pueden salir del círculo de violencia porque son codependientes de su agresor y además muchas veces no tienen los recursos de salir del lugar”.

También de las entrevistas que realizan en la Fiscalía, surgen casos en que el hecho determinante no fue el primero, sino que hubo un ciclo anterior de violencia y recién toman la decisión de radicar la denuncia.

“El porcentaje de denuncia que tenemos en relación a la retractaciones o denuncias que no fueron del todo fidedignas puede ser el 0,1%”.

Para culminar, dijo que la dificultad probatoria también se hace presente en algunos casos: “A veces lo que también sucede es que hay una dificultad probatoria porque el golpe está pero no se hizo revisar con el médico legal entonces no tenemos forma de acreditarla a la lesión”.