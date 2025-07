Fuerte preocupación por el estado de la Ruta 34: “Está afectada de punta a punta”

El intendente de Embarcación, Carlos Funes, a traves de CNN Salta expresó su preocupación por el estado actual de la Ruta Nacional 34, una vía clave para el norte de Salta.

“Está muy intransitable, con un deterioro muy importante. Es un tema que preocupa porque el traslado engloba todo el departamento San Martín. Está afectado de punta a punta”, señaló.

Funes advirtió que, aunque no se registraron hechos graves, el mal estado de la ruta genera complicaciones constantes. “Creo que hasta ahora no hemos tenido que lamentar ciertas situaciones, pero realmente es muy complicado. En mi caso, por ejemplo, siempre que suelo ir a Salvador Mazza se ven autos parados al costado, cambiando ruedas, etc. Es importante que también se le dé una importancia nacional”, manifestó.

En ese sentido, el intendente hizo hincapié en que los municipios de la zona no están en condiciones de abordar por sí solos este tipo de problemáticas. “Es absolutamente imposible que los municipios del departamento San Martín se hagan cargo exactamente de esta problemática”, afirmó.

Por último, Funes relacionó la falta de respuesta con el contexto más amplio de recortes a nivel provincial y nacional: “Viene de la mano con el recorte no solo a la provincia de Salta, sino a todas las demás. Entonces, nosotros como municipio hoy por hoy, muy ajustadamente podemos pagar los sueldos”.