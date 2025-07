Preocupación en Tolar por el cambio en la empresa de catering en una minera: “Nos enteramos por sorpresa y hay mucha incertidumbre”

El intendente de Tolar Grande, Sergio Villanuebva, expresó entrevistado por Informatesalta, su preocupación ante la sorpresiva decisión de la minera Mansfield de reemplazar a la actual empresa de catering por un nuevo proveedor.

“Nos sorprendió esta decisión, porque veníamos trabajando en conjunto con todas las empresas, en base al diálogo y al crecimiento local. Esta licitación llevó mucho tiempo y afectaba directamente a los empleados y proveedores, pero lamentablemente nos terminamos enterando por otros medios” afirmó.

La noticia generó incertidumbre entre trabajadores y pequeños proveedores locales que venían articulando tareas con la empresa actual. Según trascendió, el contrato con la firma que prestaba el servicio finaliza el 31 de julio, y la nueva empresa, de reciente constitución, solo tomaría el 60% del personal actual, dejando al resto fuera del esquema.

“Nos preocupa mucho esta situación. Nos dijeron que iban a tomar al 100% del personal, pero luego nos enteramos por los mismos trabajadores que solo incorporarán al 60%. Eso implica que muchas familias de nuestro pueblo podrían quedar sin ingreso”, agregó el intendente.

También destacó que las firmas anteriores habían construido una relación sólida con la comunidad, contratando proveedores locales y generando empleo genuino. “Desde el inicio, estas empresas trabajaron de la mano con el municipio y la comunidad, siempre cumpliendo y apostando al desarrollo del pueblo”, señaló.

“Recibimos llamados permanentes por parte de los empleados que no saben si seguirán trabajando o no. Algunos fueron contactados, otros no, y eso genera miedo e inestabilidad”, advirtió el jefe comunal sobre la preocupación que pesa entre los pobladores.

Ante este escenario, el intendente Villanueva remarcó que el municipio siempre trabajó para garantizar la paz social y el empleo local, en especial ahora que la minería impulsa el desarrollo de la región. “Lo último que queremos es que nuestras familias pierdan su fuente laboral. Como está la situación del país, es algo que no podemos permitirnos”, concluyó.