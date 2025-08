Tras el veto de Milei, jubilados salteños exigen que el Congreso no les dé la espalda: "Nos están aniquilando"

Tras el veto a la ley de aumento para jubilados, aprobada semanas atrás por el Congreso, María Elena Sánchez, referente del Frente de Jubilados de Salta, advirtió que el Gobierno “busca exterminarlos” y cargó contra los legisladores que podrían avalar la decisión presidencial.

El eje de su reclamo fue claro: la miseria de los haberes jubilatorios frente a un ajuste sin freno. “Un aumento del 1,7% es una burla, no alcanza ni para el pan. Nos están aniquilando”, dijo, y acusó al Gobierno nacional de ejecutar una política de “ultraje sistemático” contra los sectores más vulnerables.

Sánchez también denunció que la Casa Rosada gasta millones en sueldos de funcionarios mientras veta recursos básicos para los adultos mayores. “Adorni tiene una estructura de contratados con sueldazos. Solo con lo que ganan esos cargos se podría haber cubierto el aumento que vetaron”, remarcó.

Respecto al posible tratamiento del veto en el Congreso, pidió que los legisladores “no den la espalda” y voten a favor del rechazo. “No pueden justificar esto con la excusa de la gobernabilidad. ¿Gobernabilidad para quién? ¿Para los laboratorios, para los bancos?”, cuestionó.

Con voz quebrada por la angustia, relató la crítica situación de miles de jubilados que no pueden pagar sus medicamentos. “No tienen remedios. No tienen qué comer. Se nos mueren. Esto es inhumano”, aseguró.

“Yo ya no tengo fuerzas, mi salud está muy mal, pero mientras pueda, voy a seguir gritando por los que no pueden. Porque esto no es una crisis: es un plan de exterminio de los pobres”, concluyó.