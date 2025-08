El gobierno de Milei reconoció que trabaja en una reforma jubilatoria

El Gobierno le confirmó al Fondo Monetario Internacional que ya se encuentra trabajando en una ambiciosa reforma del sistema previsional y que la presentará en diciembre de 2026 ante el Congreso.

"Estamos trabajando en la preparación de una revisión integral del sistema previsional, con el objetivo de mejorar su equidad y sostenibilidad. La iniciativa busca simplificar un sistema altamente fragmentado, mejorar la proporcionalidad entre aportes y beneficios, y fomentar la formalidad laboral", dijo el equipo económico en el memorándum publicado el viernes, con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo.

Según el documento, "se espera que un informe diagnóstico y de revisión del sistema sea presentado al Congreso a fines del próximo año (indicador estructural para fines de diciembre de 2026), a fin de asegurar una preparación adecuada dadas las múltiples complejidades que deben abordarse, y mantener la coherencia y el orden adecuado con cualquier reforma del mercado laboral".

Sin más precisiones, la presentación ante el Fondo supone un cambio respecto a las declaraciones del Presidente del 10 de febrero pasado, cuando desmintió que trabajaran en una reforma jubilatoria. "Corre por cuenta del titular de ANSES, no es lo que está en carpeta, hasta que usted no arregle el problema laboral no puede ir al problema previsional", dijo Milei.

De esa manera, intentó desmarcarse del entonces titular de ANSES, Mariano de los Heros, quien ese mismo día fue despedido tras anunciar en la jornada previa que trabajaban en una suba de la edad jubilatoria, que el monto del haber iba a determinarse de acuerdo a los años aportados con garantía de un mínimo y que la reforma iba a ser presentada antes de fines de 2025.

Milei sostuvo que era "más urgente" pasar a la formalidad a los trabajadores informales porque eso permitiría, según él, duplicar los recursos y duplicar las jubilaciones. Desde noviembre de 2023, sin embargo, los asalariados privados formales se redujeron en más de 130.000, mientras los monotributistas crecieron en 85.000 y el empleo informal alcanza el 40% del mercado de trabajo.

Los cambios ahora en marcha se enmarcan en una "reforma del gasto", como indica el memorándum, para sostener el déficit cero. Según el Fondo, es necesario seguir tomando medidas para compensar los menores ingresos por la baja de retenciones a principios de año, así como el mayor gasto previsional derivado de la fórmula de movilidad.

El gobierno se comprometió a alcanzar un superávit fiscal primario del 1,6% en 2025 y del 2,2% en 2026. Para lograrlo, el FMI considera que es esencial que "el Ejecutivo continúe rechazando iniciativas de gasto no financiadas, especialmente dado que ya se proyecta un aumento del 7% en términos reales del gasto primario total para este año".