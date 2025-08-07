Salta dice presente en el principal encuentro nacional del Turismo de Reuniones

Desde ayer Salta está presente en la cuarta edición de Meet Up Argentina, uno de los encuentros más destacados del país para el sector MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), que se desarrollará en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, junto a la secretaria de Turismo, Nadia Loza, y el director general de Turismo de Reuniones, Carlos Riobó, encabezan la delegación salteña, acompañados por 12 empresas socias.

Salta se promocioná como sede de eventos y presentará detalles del segundo Encuentro de Bodas Destino, que tendrá lugar en septiembre en la ciudad de Salta y Cafayate.