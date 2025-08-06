Conoce cuál será la nueva Avenida Tercera Defensa de Salta

El 4 de mayo se cumple el aniversario de la Tercera Defensa de Salta. se trata de un hecho histórico que concluyó con la total derrota y retirada de las tropas españolas, iniciada al anochecer de ese glorioso día de 1817.

La tercera fue la mayor de nueve invasiones realistas, venidas desde el Alto Perú entre el año 1812 y 1822. Invasión que se llamó “La Grande”, por la impresionante cantidad de soldados arribados con ella, casi 7.000 hombres, de los cuales, 3.500 se habían distinguido por haber combatido y derrotado, nada menos que a Napoleón Bonaparte en Europa, y a Simón Bolívar en América. Al frente de “La grande” estaba el brillante General José de la Serna

Este miércoles en el Concejo Deliberante se aprobó una ordenanza de autoría del concejal Gonzalo Nieva que nombra a una nueva avenida “Tercera Defensa de Salta”, con conmemoración a la importancia del acontecimiento histórico.

Nieva detalló que será la ruta que va desde la rotonda del Quirquincho hasta los límites de San Lorenzo, la cual llevará el nombre de Avenida Tercera Defensa de Salta.