El miércoles asumen los nuevos concejales capitalinos: caras nuevas y no tan nuevas

El miércoles asumen los nuevos concejales capitalinos: caras nuevas y no tan nuevasLegislativa29/11/2025Paola Velarde
Este miércoles en el Concejo Deliberante, asumen los nuevos ediles que fueron electos el pasado mes de mayo.
Serán 11 los nuevos concejales, algunos de ellos con renovación, mientras que otros serán caras totalmente desconocidas.
En primer lugar, por el Frente Unidos por Salta, asumirá “Vitín” Lamberto, mientras que Eliana Chuchuy y Gustavo Farquharson, renuevan su banca.
Por Vamos Salta, dos caras que vuelven al Concejo, el cantante David Leiva y Laura García.
Por La Libertad Avanza, asumirán Pablo López, que aún no hay certezas de su vuelta o no, Florencia León, Rodrigo Pérez Quinteros, Carlos Casasola y Erica Castro. Mientras que Laura Jorge renueva su banca.
