Nuevo revés para el Gobierno: Diputados aprobó la emergencia del Hospital Garrahan

La Cámara de Diputados aprobó por una amplia mayoría la declaración de emergencia del hospital Garrahan. Se convirtió así en el segundo revés que sufría el Gobierno Nacional, dado que previamente se había aprobado el aumento de recursos para las Universidades Nacionales.

Había sido sancionada con 159 votos positivos, 67 negativos y 4 abstenciones. Con esto había llegado a los dos tercios necesarios para asegurar el éxito de la iniciativa.

El proyecto vinculado al nosocomio ahora se debe tratar en el Senado. Fue aprobado por los diputados de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Democracia para Siempre, la izquierda y radicales.

También lo hicieron algunos bloques aliados del oficialismo como los sanjuaninos de Producción y Trabajo, los monobloques de Transformación de Lourdes Arrieta y del radical Mario Barletta. La iniciativa fue rechazada por los diputados de la Libertad Avanza, los radicales “peluca” de Liga del Interior, y el grueso del PRO.

El Gobierno Nacional rechazaba el aumento de aumento de los gastos operativos y una recomposición para el personal de salud que tiene un costo fiscal anual de 133 mil millones de pesos, según señaló la Oficina de Presupuesto del Congreso.

El plenario legislativo comenzó a las 18,45 a debatir el proyecto de emergencia por un año del hospital Garrahan, luego de haber aprobado por una amplia mayoría el aumento del presupuesto para las Universidades.

¿Que se dijo en el recinto?

El debate fue abierto por el diputado peronista Pablo Yedlin quién advirtió que era necesario aprobar la emergencia del sistema de salud de la atención pediátrica porque “está en riesgo la continuidad del Hospital Garrahan” y recordó que en 2024 se atendieron en ese nosocomio “350 mil niños de todo el país”.

Por su parte, el diputado y médico neurocirujano, Facundo Manes, señaló que “en los hospitales pediátricos como el Garrahan se lucha todos los días con humanidad y ciencia. No se atienden números, se salvan vidas. Debemos entender que la salud ha dejado de ser una lucha simplemente contra la enfermedad”

En tanto, la diputada libertaria Juliana Santillan señaló que “lo que se pretende con este proyecto no es atender un proyecto de urgencias sanitarias, sino armar una ingeniería legal para instalar estructuras donde van a estar los kirchneristas”

A su turno, la legisladora radical Gabriela Brouwer de Konning, señaló que el hospital Garrahan es “es la única esperanza y la única alternativa para poder sobrevivir” que tienen los menores con graves enfermedades y el Estado “debe controlar que el uso de los recursos sea eficiente, que ponga personal para controlar si hay corrupción” (con información de Noticias Argentinas)