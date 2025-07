En la primera parte del 2025, hubo más de 400 salteños mordidos por perros

Nuevamente, los casos de mordeduras de perros vuelven a ser noticia, luego que desde el Ministerio de Salud reportaron que, en la primera parte del año en curso, más de 400 salteños han reportado haber sido mordidos por estos canes en distintas circunstancias.

¿Cuáles son los detalles? Según los registros de la Dirección General de Coordinación Epidemiológica, desde el 1 de enero al 28 de junio, ya se han contabilizado 431 casos de mordeduras de perro en la provincia. Ejemplo es que, en la última semana del registro, hubo nueve casos.

Desde la cartera sanitaria puntualizaron que tales hechos son tipificados como accidentes potencialmente rábicos (APR), debido a que una de las formas en que un humano puede contraer rabia, es a través de la mordedura de un perro que tenga la enfermedad.

Con tal número, se alertó respecto a que estos APR, además de ese riesgo propio de la mordedura canina, los hechos pueden implicar graves secuelas de por vida, tanto a nivel físico como psicológico. Entre ellas pueden contarse las infecciones, ya que los perros albergan muchas bacterias en la boca, que pueden introducirse en la herida durante la mordedura.

Algo que se recalcó es la importancia que los mayores enseñen a los niños a no molestar a los animales y ser respetuosos con ellos, como también estar atentos a lo que ocurre cuando niños y animales entran en contacto. También, se debe enseñar a los niños a no acercarse ni tocar a animales desconocidos, no provocarlos y, en el caso de que el animal actúe de manera extraña o agresiva, alejarse de inmediato.

En niños, una mordedura fuerte puede provocar fracturas óseas. Si la herida no se limpia y trata adecuadamente, existe el riesgo de contraer tétanos.