Cofruthos: brindaron detalles de cómo murió la puestera

Desde la administración del Mercado Cofruthos se refirieron a Elena, la mujer que murió ayer.

Se trata de una histórica puestera que junto a su esposo tenían un puesto en el predio. En la mañana de ayer murió y generó pesar en toda la comunidad.

“Elena se dirigía desde su puesto hacia el baño, en ese trayecto se desmayó, minutos después al tomar conocimiento de la situación se informó al Centro de Salud que funciona dentro del predio” explicaron las autoridades del Mercado. La mujer fue trasladada al mismo en silla de ruedas y además de llamó al 911 y a ECCO, la empresa a cargo del área protegida.

“Los médicos del SAMEC continuaron con los trabajos paliativos dentro del Centro de Salud en donde unos instantes después la Sra. Elena falleció debido a un paro cardiorrespiratorio, según informaron los médicos en el lugar” agrega el comunicado sobre el lamentable desenlace.