Prisión preventiva para el dueño de un geriátrico clausurado en El Tribuno

El Ministerio Público Fiscal dictó prisión preventiva para Javier Sueldo, propietario del geriátrico “La Residencia”, ubicado en calle Litoral de Santa Fe al 2200, en barrio El Tribuno. El hombre está detenido desde el pasado 15 de julio, cuando fue allanado y clausurado el establecimiento tras una denuncia de la Municipalidad de Salta por múltiples irregularidades y denuncias de maltrato a los adultos mayores, según informó FMAries.

Es que la Fiscalía Penal N° 3 imputó al hombre por violación de sellos y documentos, délito previsto en el artículo 254 del Código Penal, luego de que se comprobara que retiró las fajas de clausura que fueron colocadas por la propia municipalidad.

Previamente en el lugar se habían constatado condiciones de higiene inadecuadas, alimentos vencidos, deficiencias estructurales, ausencia de tratamientos básicos para residentes y falta de registros médicos.

Desde la clausura del geriátrico, la Municipalidad de Salta coordinó la reubicación de las personas mayores alojadas en el establecimiento. Según se informó, todos los residentes fueron trasladados a instituciones habilitadas antes del 31 de julio.