El adiós a un querido cantante de folclore que perdió la vida en un siniestro vial

Esta mañana se conocido que el artsta Seba Velázquez perdió la vida en un siniestro fatal sobre Circunvalación Oeste. El folclorista destacado se trasladaba a bordo de un Fiat Uno que impactó de frente contra un Toyota Yaris, de acuerdo a la conductora de este último, Velázquez se habría cruzado de carrill sin motivo aparente.

Mientras la investigación para esclarecer lo sucedido sigue su curso, fanáticos, amigos y familiares lo despidieron en redes. Es que "El Seba" fue trasladado de urgencia al hospital con heridas de extrema gravedad. Lamentablemente, pese a los esfuerzos médicos, falleció horas más tarde.

Desde InformateSalta despedimos al joven y acompañamos a la familia y sus amigos en el dolor de la pérdida.