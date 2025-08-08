“No estamos para buscar cargos, sino para representar a Salta”, dijo Villada

De cara a las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, el ministro de Gobierno de Salta, Ricardo Villada, se refirió a la conformación del frente “Primero los Salteños”.

En la oportunidad, defendió la necesidad de que Salta tenga representantes en el Congreso Nacional que prioricen los intereses provinciales. “No estamos para ponerle palos en la rueda al Presidente. Pero también creemos que en varios puntos se está equivocando", sentenció.

“Somos un gran equipo y hay mucha gente que está en condiciones de dar esta lucha, vamos a trabajar sin personalismo por Salta, con las personas que están más preparadas para tal fin”, dijo.

La decisión, según afirmó, busca romper con la “falsa dicotomía” entre Javier Milei y Cristina Kirchner, que - a su entender - “no representa a la mayoría de los salteños”. “No se puede seguir con esta lógica de ‘Milei sí o no’, ‘Cristina sí o no’, mientras las verdaderas necesidades de las provincias quedan relegadas”, explicó en diálogo con FM Profesional.

“Salta necesita gente en el Congreso que realmente defienda los intereses de Salta”

También aseguró que un gobierno provincial necesita contar con legisladores propios para poder decirles: 'Che, vayan, gestionen esto; estamos trabajando en tal obra, necesitamos pelear por estos servicios'."

Por último, adelantó que en los próximos días se definirá el mecanismo para elegir a los candidatos, con el foco puesto en “personas preparadas y comprometidas con este proyecto”. “Acá no se trata de buscar cargos ni de proyectarse a nivel nacional. Se trata de defender a Salta”, concluyó.