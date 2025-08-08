La nieve volvió a cubrir Salta: La Cuesta del Obispo se vistió de blanco

Sociedad08/08/2025
nieve
Imagen ilustrativa

En la ruta provincia 33, en la Cuesta del Obispo, las personas que se encontraban por el lugar registraron en imágenes un paisaje sumido bajo la nieve. 

Es que el invierno todavía sigue en su máxima presencia, con temperaturas que alcanzaron los 7 u 8 grados bajo cero, provocando la caída de este fenómeno meteorológico. 

nievebarilocheesNevó en San Antonio de los Cobres, mirá como disfrutaba la gente en el casco céntrico

Los cerros y caminos totalmente cubiertos bajo un manto blanco fueron registrados por una vecina, informó FM Aries.

Quienes transitaron por el lugar pudieron ver este tramo sin nada que envidiar a la conocida ciudad que acapara a los egresados, es que una vez más Salta nos ofrece distintos escenarios con paisajes variados, encontrando en la provincia, un sol a pleno, lluvia y nieve, para todos los gustos. 

nieve cuesta del obispo

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día