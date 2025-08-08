La nieve volvió a cubrir Salta: La Cuesta del Obispo se vistió de blanco

En la ruta provincia 33, en la Cuesta del Obispo, las personas que se encontraban por el lugar registraron en imágenes un paisaje sumido bajo la nieve.

Es que el invierno todavía sigue en su máxima presencia, con temperaturas que alcanzaron los 7 u 8 grados bajo cero, provocando la caída de este fenómeno meteorológico.

Los cerros y caminos totalmente cubiertos bajo un manto blanco fueron registrados por una vecina, informó FM Aries.

Quienes transitaron por el lugar pudieron ver este tramo sin nada que envidiar a la conocida ciudad que acapara a los egresados, es que una vez más Salta nos ofrece distintos escenarios con paisajes variados, encontrando en la provincia, un sol a pleno, lluvia y nieve, para todos los gustos.