Asesino serial en Jujuy: Hay 40 casos que podrían estar relacionados

Este viernes por la mañana, Matías Jurado fue llevado nuevamente al Ministerio Público de la Acusación de Jujuy para continuar con pericias psicológicas en el marco de una causa que ha generado conmoción en todo el país. La escena fue muy distinta a la de la jornada anterior: esta vez, Jurado llegó con el rostro cubierto, casco, chaleco antibalas y bajo una estricta custodia del Cuerpo Especial de Operaciones Policiales.

El traslado ocurrió cerca de las 10 de la mañana y generó un fuerte movimiento en el centro de San Salvador de Jujuy. Actualmente, Jurado permanece aislado en el penal de Gorriti, en un sector especial sin contacto con otros detenidos.

Las autoridades trabajan intensamente en el perfil psicológico del acusado, mientras se espera la llegada del CIF de Salta para avanzar con peritajes en su vivienda en el barrio Alto Comedero. En el lugar ya se encontraron restos óseos y fragmentos de piel, y se realizarán nuevas inspecciones, incluidas en cloacas, desagües y recorridos de recolección de residuos cercanos, según indicaron desde MultivisiónFederal.

Jurado es investigado por su posible vinculación con la desaparición de personas en situación de calle y extrema vulnerabilidad. Además, se supo que tiene un familiar detenido con antecedentes temidos en el ambiente delictivo. Algunos lo conocen con el apodo de “Tronquete”.

En paralelo, ciudadanos comenzaron a acercarse al Ministerio para aportar datos sobre personas desaparecidas, lo que abre una nueva línea de investigación. Se analiza si hasta 40 casos sin resolver podrían tener relación con esta causa.