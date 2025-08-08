Recorte de beneficios sociales a extranjeros: “Esa plata debe ir a quienes la necesitan”

Política08/08/2025
sáenz ambulancia

Fue durante una entrevista en el programa Cara a Cara que el gobernador Gustavo Sáenz, reiteró su propuesta de revisar con urgencia el uso de recursos públicos que se destinan a extranjeros no residentes, como parte de una estrategia para recomponer el sistema previsional y atender sectores vulnerables como jubilados y personas con discapacidad.

“Hoy el superávit fiscal lo están pagando los jubilados y los discapacitados. Y ellos no son casta”, expresó primeramente el gobernador en la entrevista, señalando que el equilibrio fiscal que se pregona no puede sostenerse a costa de quienes menos tienen.

Dicho esto planteó una crítica a los últimos gobiernos, no solo al presente, en cuanto la resolución de la crisis económica. “Demagogia es hablar de los jubilados sin decir de dónde va a salir la plata; yo lo digo, hay que terminar con los beneficios sociales a extranjeros que no viven en la Argentina, esa plata debe ir a nuestros adultos mayores y a quienes verdaderamente lo necesitan”, subrayó.

Diputados respaldó la postura de Sáenz sobre los beneficios sociales de ANSES

En este punto el gobernador aseveró que existen zonas fronterizas donde personas extranjeras inventan domicilios para acceder a asignaciones y servicios de salud gratuitos, generando un gasto insostenible para el Estado: “Esa plata que se va todos los meses debe formar un fondo para mejorar la mínima y auditar con seriedad los certificados de discapacidad”.

Por último, Sáenz llamó a dejar la hipocresía de lado y discutir el verdadero fondo del problema: “No se puede seguir mirando para otro lado. Hay que hablar con la verdad y tomar decisiones que duelan un poco, pero sirvan mucho".

Sáenz confirmó que se seguirá cobrando por la salud a los extranjeros: "Primero los salteños"

