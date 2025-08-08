Recorte de beneficios sociales a extranjeros: “Esa plata debe ir a quienes la necesitan”

Fue durante una entrevista en el programa Cara a Cara que el gobernador Gustavo Sáenz, reiteró su propuesta de revisar con urgencia el uso de recursos públicos que se destinan a extranjeros no residentes, como parte de una estrategia para recomponer el sistema previsional y atender sectores vulnerables como jubilados y personas con discapacidad.

“Hoy el superávit fiscal lo están pagando los jubilados y los discapacitados. Y ellos no son casta”, expresó primeramente el gobernador en la entrevista, señalando que el equilibrio fiscal que se pregona no puede sostenerse a costa de quienes menos tienen.

Dicho esto planteó una crítica a los últimos gobiernos, no solo al presente, en cuanto la resolución de la crisis económica. “Demagogia es hablar de los jubilados sin decir de dónde va a salir la plata; yo lo digo, hay que terminar con los beneficios sociales a extranjeros que no viven en la Argentina, esa plata debe ir a nuestros adultos mayores y a quienes verdaderamente lo necesitan”, subrayó.

En este punto el gobernador aseveró que existen zonas fronterizas donde personas extranjeras inventan domicilios para acceder a asignaciones y servicios de salud gratuitos, generando un gasto insostenible para el Estado: “Esa plata que se va todos los meses debe formar un fondo para mejorar la mínima y auditar con seriedad los certificados de discapacidad”.

Por último, Sáenz llamó a dejar la hipocresía de lado y discutir el verdadero fondo del problema: “No se puede seguir mirando para otro lado. Hay que hablar con la verdad y tomar decisiones que duelan un poco, pero sirvan mucho".