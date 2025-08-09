Apolinario Saravia tendrá una Base Operativa de Drogas Peligrosas

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, confirmó la creación de una Base Operativa de Drogas Peligrosas en Apolinario Saravia, que reforzará las investigaciones contra el narcotráfico en el departamento Anta. La medida se concretará a través de un trabajo conjunto con los municipios.

El anuncio se realizó durante una reunión con los intendentes de Apolinario Saravia, Marcelo Moisés, y de General Pizarro, Francisco Pérez. Además, se abordaron temas relacionados con el refuerzo del servicio de seguridad en el Distrito de Preventivo 5, la seguridad vial y los operativos de protección ciudadana.

El ministro también adelantó que se recategorizarán dependencias del distrito y valoró el compromiso de los intendentes para trabajar en conjunto en beneficio de los vecinos. En el encuentro se evaluó la capacidad operativa de la Policía y se acordó continuar sumando esfuerzos para atender las problemáticas que generan la mayor cantidad de intervenciones policiales.