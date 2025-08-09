UPATecO abre el Club de Robótica en Vaqueros

La Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios (UPATecO) anunció la puesta en marcha del Club de Robótica en el HUB Tecnológico de Vaqueros, un espacio pensado para que niños, adolescentes y jóvenes de toda la provincia puedan iniciarse o perfeccionarse en robótica, programación y tecnología, sin requerir conocimientos previos.

Las actividades comenzarán el 18 de agosto y las inscripciones estarán abiertas los días 11, 12 y 13 de agosto. El programa busca fomentar habilidades en programación, electrónica, construcción de prototipos, pensamiento computacional, creatividad y trabajo colaborativo, incentivando además la participación en competencias y ferias tecnológicas.

El rector de la UPATecO, Carlos Morello, destacó que el proyecto “representa un compromiso para democratizar el acceso a la formación tecnológica, impulsando el talento local y generando oportunidades para el futuro profesional de los jóvenes”.

“Es un paso clave para fortalecer la formación en sectores estratégicos, promoviendo la innovación y consolidando una economía del conocimiento sólida en la provincia”, expresó la subsecretaria de Economía del Conocimiento, Lorena Trovato.

Oferta de cursos – Agosto 2025

Domótica e IoT con ESP32 para automatización de sistemas de potencia – Lunes 16:00 a 19:00 – Formador: Fabio Velázquez.

Redes Informáticas – Jueves 15:30 a 18:30 – Formador: Enzo Casimiro.

Taller de Electrónica y Programación con Arduino “Encendé tus ideas” – Martes 16:00 a 19:00 – Formador: Ariel Vilte.

Aprendemos Robótica y Reciclamos – Sábados 9:00 a 12:00 – Formadora: Nancy Salva.

Introducción al Internet de las Cosas (IoT) con ESP32 – Miércoles 16:00 a 19:00 – Formador: Maximiliano Maldonado.

Inscripciones

Las inscripciones para todos los cursos, excepto Aprendemos Robótica y Reciclamos, se harán de manera virtual en www.upateco.edu.ar durante las fechas indicadas. El taller de robótica y reciclaje tendrá inscripciones presenciales en el HUB Tecnológico de Vaqueros, de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00.