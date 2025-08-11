Bajo custodia y estudios médicos, así pasa sus días el presunto asesino serial de Jujuy

La provincia de Jujuy está conmocionada por la investigación que rodea a Matías Jurado, quien continúa bajo estudios médicos y psiquiátricos mientras es señalado como sospechoso en la desaparición de al menos cinco adultos mayores.

El ingreso del acusado a sede judicial se produjo este jueves a las 8 de la mañana, custodiado por el Cuerpo Especial de Operaciones Especiales. En paralelo, se realizan pericias claves para avanzar en el esclarecimiento del caso.

Lo que más alarma a los investigadores es que, según el avance de la causa, no se descarta que haya hasta 40 personas desaparecidas vinculadas con Jurado.

Tras conocerse la noticia, decenas de familiares de personas ausentes se acercaron al Ministerio Público de la Acusación en Jujuy para exigir respuestas y verificar si sus casos podrían estar relacionados con el detenido.

Fuentes judiciales indicaron que entre las posibles víctimas se encontrarían personas en situación de calle, con discapacidad y adultos mayores. El operativo en la zona continúa con fuerte despliegue policial y gran expectativa social.