Proponen crear un Fondo de Emergencia provincial para desastres naturales

El diputado Roque Cornejo, del bloque La Libertad Avanza, presentó un proyecto de ley que busca establecer un Fondo de Emergencias destinado a asistir a las familias afectadas por incendios, inundaciones, sismos y otros desastres naturales en Salta.

La iniciativa surge a partir del impacto generado por el incendio en el Barrio 20 de Junio y plantea la creación de un régimen regulador para la conformación y uso de un fondo provincial que garantice una respuesta rápida y efectiva ante estas catástrofes.

El legislador remarcó que la creación del Fondo de Emergencias sería una solución concreta para los miles de salteños que cada año sufren los daños y pérdidas ocasionados por desastres naturales.

Actualmente, el proyecto aún no cuenta con dictámenes de las comisiones de Hacienda y Presupuesto; Medio Ambiente y Recursos Naturales; ni de Legislación General.