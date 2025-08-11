Robaron en un supermercado y volvieron al otro día: quedaron detenidos

Un hombre de 31 años y una mujer de 23 quedaron involucrados en un robo en un supermercado salteño.

La pareja ingresó a comprar en el local, a la cajera le llamó la atención la pareja y le comentó a la dueña con quien revisó las cámaras de seguridad. Durante la revisión, detectaron que la pareja había tomado latas de alimentos y metido en una mochila, después se retiraron.

Los hechos sucedieron en un local de Campo Quijano y la propietaria del lugar radicó la denuncia correspondiente, aportando también las imágenes obtenidas de las cámaras.

Al otro día, la pareja volvió al local comercial, la propietaria los reconoció y decidió comunicarse al 911 para alertar por ellos. Ambos quedaron detenidos porque presentaban antecedentes. El hombre por hurto calificado, robo simple y calificado, robo agravado por uso de arma, lesiones leves, coacción, amenazas y violencia familiar; mientras que la mujer cuenta con causas por hurto (simple, agravado y en grado de tentativa), robo (en grado de tentativa), resistencia a la autoridad, amenazas y violencia familiar.