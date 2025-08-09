Dos detenidos por robos: Secuestran arma de fuego, arma blanca y recuperan objetos robados

Detenidos por robos

Ocurrió esta madrugada en barrio Pereyra Rozas. Se recuperó una bicicleta, entre otros elementos de interés para causa. Intervino la Fiscalía Penal 1.

Efectivos de la Comisaría 14 del Distrito de Prevención 1, detuvieron esta madrugada a dos hombres de 42 y 30 años por la sustracción de una bicicleta de un domicilio ubicado en barrio Pereyra Rozas.

Objetos recuperados

La situación fue detectada por operadores del Centro de Videovigilancia, mediante un patrullaje virtual.

Como resultado del procedimiento, se recuperó la bicicleta sustraída y se secuestró un arma de fuego, un arma blanca, una amoladora y la motocicleta que habría sido utilizada para cometer el ilícito.

Intervino la Fiscalía Penal 1.

