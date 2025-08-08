Huyó de Gendarmería y chocó: estaba en una camioneta robada

En un operativo casi de rutina de Gendarmería Nacional, sobre ruta Nacional 16, kilómetro 599, se descubrió el paso de camionetas robadas por Salvador Mazza.

El procedimiento se inició cuando efectivos de la Sección Joaquín V. González detuvieron una camioneta Hilux color gris para un control documentológico y, a través del Sistema de Antecedentes de Gendarmería (SAG), constataron que la camioneta tenía pedido de secuestro.

En ese momento, el conductor aceleró y emprendió la fuga, según detalló Claudia Informa.

De inmediato, se activó un seguimiento controlado y se dio aviso al 911 para solicitar apoyo y alertar a los puestos de control cercanos. El rodado atravesó a alta velocidad distintos retenes, incluyendo los ubicados en Virgen de la Peña (Tartagal) y El Vove, hasta llegar a Salvador Mazza, donde ingresó a la zona urbana.

La persecución continuó por las calles de la localidad norteña, hasta que la camioneta impactó contra un poste. El conductor intentó escapar a pie, pero fue reducido por personal de Gendarmería en un baldío cercano.

Fuentes oficiales indicaron que el vehículo sería de origen paraguayo y que la patente podría ser apócrifa. El detenido, oriundo de Clorinda (Formosa), habría recibido la camioneta en la provincia del Chaco y estaría realizando su segundo viaje a la zona, dejando los vehículos en un punto específico de la localidad.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Federal de Salta, que busca determinar el origen del rodado y la posible vinculación del detenido con una red de traslado de vehículos robados.