El medio maratón de New Balance 2026 ya tiene fecha

Este año el medio maratón reunió a más de 3000 corredores dejando un impacto económico de $285.245.136 a la ciudad.

Desde la Agencia Salta Deportes, adelantaron que la tercera edición del Medio Maratón New Balance en la ciudad ya tiene fecha y se realizará el 29 de marzo del 2026. En los próximos meses dará apertura el periodo de inscripciones.

Como en las ediciones anteriores, se espera una gran convocatoria de público como así también agregaron que se busca continuar atrayendo el turismo deportivo.