¡Atención! Hoy habrá colecta de sangre en zona norte

Este martes 12 de agosto, el móvil del Centro Regional de Hemoterapia estará en la Iglesia universal, ubicada en Av. Ejército Argentino 240, para recibir donaciones de sangre. La colecta se desarrollará de 8:30 a 13:30 hs y está abierta a personas de cualquier grupo sanguíneo y factor RH.

Pueden donar quienes tengan entre 16 y 65 años, pesen más de 50 kilos y no presenten antecedentes de enfermedades cardíacas, pulmonares, hepáticas, oncológicas, infecciosas u otras que puedan afectar al receptor.

No podrán donar las mujeres embarazadas o en etapa de lactancia, quienes hayan tenido cirugías, endoscopías o colonoscopías en el último año, ni quienes se hayan hecho tatuajes o colocado piercings en ese mismo período.

También se deben tener en cuenta otros requisitos como:

No estar en ayunas y se está bien hidratado.

y se está bien hidratado. Esperar 72 horas tras la vacuna antigripal si no hay síntomas.

si no hay síntomas. Esperar 7 días luego de haber tomado antibióticos.

Personas con dengue pueden donar después de 3 meses y quienes tuvieron dengue hemorrágico, luego de 6 meses.

pueden donar después de 3 meses y quienes tuvieron dengue hemorrágico, luego de 6 meses. Si se convive con alguien con síntomas de dengue , se recomienda esperar 4 semanas.

, se recomienda El intervalo mínimo entre donaciones es de dos meses.

Durante la jornada, personal del CUCAI Salta brindará información y realizará inscripciones para la donación de médula ósea, destinada a pacientes con enfermedades de la sangre. Los interesados deberán donar una unidad de sangre para estudios genéticos y quedar registrados como potenciales donantes.

El Centro Regional de Hemoterapia recuerda la importancia de la donación voluntaria para mantener el stock necesario para pacientes de todas las edades. Quienes deseen hacerlo de manera espontánea pueden acercarse a la sede ubicada en Bolívar 687, de lunes a viernes de 7 a 17 y sábados de 7 a 12.