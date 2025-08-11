Vapers bajo la lupa: Diputado reclama normas para proteger a jóvenes y no fumadores

El diputado David Leiva, del bloque Memoria y Movilización Social, presentó un proyecto para regular el uso y la promoción de los cigarrillos electrónicos o “vapers”, alertando sobre sus riesgos para la salud y poniendo en duda su eficacia para dejar de fumar.

En los fundamentos de la iniciativa, Leiva sostiene que aunque los fabricantes de estos dispositivos aseguran que pueden ayudar a dejar el tabaco, “ello no está comprobado o al menos no se lo considera como una forma eficaz de dejar el tabaco”.

Además, el diputado advirtió que si bien el aerosol de los cigarrillos electrónicos no incluye todos los contaminantes del humo tradicional, “sigue sin ser seguro” y expone a los usuarios a nicotina, que “puede dañar el desarrollo del cerebro de los adolescentes, niños y fetos en mujeres que vapean durante el embarazo”.

Leiva agregó que algunos cigarrillos electrónicos contienen niveles de nicotina incluso mayores que los tradicionales y que el vapor incluye sustancias potencialmente peligrosas como diacetil, compuestos cancerígenos, compuestos orgánicos volátiles y metales pesados como níquel, estaño y plomo.

Asimismo, destacó el riesgo de la exposición pasiva para quienes no son usuarios pero están cerca, y remarcó que hasta la fecha se vinculan miles de casos de lesiones pulmonares graves (algunos mortales) al uso de estos dispositivos.

Finalmente, el diputado expresó preocupación porque la creciente popularidad del vapeo puede “volver a normalizar” el consumo de tabaco, poniendo en riesgo los avances logrados en la lucha contra el tabaquismo, que continúa siendo la principal causa de muerte evitable.