Piden a los salteños acercarse a donar sangre: “Es importante tener siempre un buen stock”

Desde el Centro Regional de Hemoterapia convocan a la comunidad a donar sangre, ya que hay un faltante que podría empezar a tener sus consecuencias.

La Doctora Mónica López del Centro Regional, comentó que, si bien hay un faltante con una disminución de ingreso de donantes en los últimos días, no están en una situación crítica: “Pero debemos trabajar para no llegar a eso”.

En diálogo con Multivisión, explicó que se están ejecutando las estrategias que disponen para convocar a donantes, desde comunicación vía telefónica, WhatsApp, redes sociales, colectas de sangre, trabajos coordinados con otras empresas o instituciones para promover la donación, entre otras.

En la convocatoria llaman a todos los grupos, desde 0, A y B y pueden acercarse al Centro Regional de Hemoterapia en calle Bolívar 687 en horario corrido de 7 a 17 hs. o los sábados de 7 a 12 hs. Quienes vayan por la mañana deben ir con desayuno ingerido y de concurrir por la tarde pueden almorzar algo liviano.

Sobre el movimiento en época de invierno dijo que están dentro de los parámetros normales porque siempre se observó una disminución de ingreso de donantes por el frío o por resfrío, comentó la Dr. López.

“Uno nunca sabe cuándo va a necesitar o nuestros familiares, es importante que este servicio tenga siempre un buen stock” finalizó.