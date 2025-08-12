Biella confirmó el nombre del frente: “SI, Primero los salteños”

El dirigente Felipe Biella, integrante de Salta Independiente, dialogó con Daniel Salmoral por FM Pacífico, sobre el armado del frente que representa un acompañamiento a los planteos del gobernador Gustavo Sáenz.

Biella confirmó que el espacio de llamará “SiI, Primero los salteños” y tendrá como premisa defender los intereses de la provincia, sin tener banderías políticas. Aseguró que esto es parte de una continuidad de trabajo que se viene dando en la provincia desde las elecciones de mayo y se reedita un acompañamiento para crecer.

“Salta Independiente es desarrollista y siempre quiere apostar al crecimiento de Salta. Tenemos que priorizar que la agenda de graves problemas que tenemos, para que puedan resolverse satisfactoriamente sin el debido pedido de obediencia que a veces es fanatizado” resaltó el dirigente de SI.

También aseguró que dentro del frente encontró un espacio de crecimiento que va a permitir a mejorar como provincia con el apoyo de los diferentes sectores políticos. “Entendemos que se puede mejorar mucho y tenemos varios proyectos que necesitamos que lleguen la agenda nacional” aseguró Biella.

Para poder llevar a cabo este trabajo, apostó a construir desde “SI, Primero los salteños” en el Congreso de la Nación, un espacio que tiene una mesa integrada por dirigentes de todos los partidos que lo integran para elegir a los futuros candidatos