Pichetto: “Kicillof no se debería haber enojado con Cristina en el momento que ella atravesaba”

El diputado nacional Miguel Ángel Pichetto opinó sobre la interna del peronismo bonaerense y cuestionó el enfrentamiento del gobernador Axel Kicillof con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“A veces hay cuestiones de tiempo y oportunidad en la política. Si ves que a alguien le va a ir muy mal, no tenés que abandonarla”, consideró Pichetto, en diálogo con el streaming Gelatina.

En ese sentido, se refirió al instante en que se acercaba la condena de la exmandataria en la Causa Vialidad, y apuntó: “Kicillof no se debería haber enojado con Cristina en el momento sensible que ella vivía”.

“Hubo una crisis que no era conveniente ni siquiera para él mismo”, advirtió el otrora candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, en alusión a la estrategia de Kicillof.

Para completar su referencia al tema, señaló que el mandatario bonaerense “tiene dos años para construir ideas y una visión de un peronismo capitalista productivo, de generación de empleo, de discusión de ideas, de un marco de desarrollo de lo que puede ser hoy un concepto de justicia social más moderno, que hoy no se lo escucho decir a nadie porque están con la misma pavada de siempre”.