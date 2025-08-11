Lali se quebró en llanto con la versión de una canción suya: "Me mató"

Lali Espósito estuvo con las emociones a flor de piel en el debut de Los Knockouts de La Voz Argentina 2025 cuando Gabriel Franchelli, participante de su equipo, fue designado para interpretar una canción suya, "Del otro lado", y lo hizo de manera brillante.

La estrella pop ya se había emocionado durante el coacheo, motivo por el cual se levantó de su banqueta para ir a abrazar al peluquero de perros. Luego, en el escenario principal, se largo a llorar en medio de la canción.

Lali se encargó de revelar el motivo de su llanto. “Me mató. Yo tenía 21 o 22 años cuando escribí esta canción y escucharla tan bien cantada por otra persona es verdaderamente emocionante”, indicó la cantante.

Cazzu, co-coach de Luck Ra, elogió a los dos participantes del Team Lali pero se animó a decir que se inclinaba a favor de Lucas Rivanedeira, que interpretó la versión en español de "The winner takes it all", de ABBA.

La devolución continuó con Soledad Pastorutti. “Con Gabriel vivimos un show de otro nivel, la canción le permitió lucir más. Con Lucas me pasó de sentir que me envolvía en un poncho y que me arropaba con su voz. No me animo a decir por quién me inclino porque los dos merecen seguir”, afirmó la folclorista. Sin embargo, su co-coach, El Chaqueño Palavecino, sí se inclinó a favor de Lucas.

Lali dialogó con su compañera, Zoe Gotusso, y finalmente expresó su coincidencia con sus otros colegas y demostró que no hubo favoritismo con Gabriel a pesar de que cantó un tema suyo.

“Les quiero agradecer estas dos perfos inolvidables antes de tomar una difícil decisión. Quien continúa en el Team Lali es Lucas”, comunicó Lali.