Investigan posible trasfondo narco en dos muertes en el norte; una de las víctimas fue acribillada

Tras las dos muertes ocurridas en dudosas circunstancias el pasado domingo al mediodía en el norte provincial, el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, brindó nuevos detalles sobre el caso.

Según explicó, ambas víctimas eran amigas, oriundas de Salvador Mazza, con investigaciones abiertas por drogas.

No se descarta que el crimen esté vinculado a una disputa interna ligada al narcotráfico o un ajuste de cuentas. La autopsia, realizada por una junta médica en Orán, busca establecer las causas exactas de ambas muertes y si hubo consumo de drogas o alcohol.

Según la investigación, alrededor de las 12:15 un Fiat blanco con vidrios polarizados se detuvo en la esquina de Coronel Vidt y San Juan, en Mosconi. Dentro del vehículo se produjo una pelea entre los ocupantes y el acompañante abrió fuego contra el conductor, efectuando varios disparos. Luego bajó, rodeó el auto y volvió a disparar antes de empujar el cuerpo hacia el asiento del acompañante y huir conduciendo hacia Tartagal.

En el kilómetro 3 de la ruta 86, el auto quedó detenido en la banquina por un desperfecto mecánico. El atacante descendió, ingresó armado a una carnicería cercana y robó una motocicleta a mano armada. Testigos relataron que escapó hacia una misión cercana y luego volvió a la ruta, dirigiéndose hacia Tonono.

Alertada la policía, Infantería inició la persecución. En el kilómetro 17 encontraron la moto caída y al sospechoso tendido en el suelo, con signos de convulsiones y espuma en la boca. Pese a los intentos de reanimación, murió antes de que llegara la ambulancia.

La primera víctima, identificada como Gómez, fue hallada dentro del Fiat con unas diez heridas de bala. Peritos de criminalística secuestraron dos pistolas 9 mm: una en el lugar donde cayó Lira y otra en la misión por la que pasó durante la huida.