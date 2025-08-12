La justicia cita a familiares de desaparecidos para avanzar en el caso del asesino serial en Jujuy

La causa contra Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy, entra en una etapa decisiva esta semana. El exconvicto de 37 años está acusado de haber asesinado y desaparecido al menos a cinco personas, entre ellas un hombre cuyo cuerpo habría sido desmembrado.

La Justicia jujeña trabaja intensamente para avanzar en la investigación que, según fuentes oficiales, tiene pistas sólidas que vinculan a Jurado con varios homicidios y desapariciones. Tres de las personas denunciadas como desaparecidas mantuvieron contacto directo o indirecto con el sospechoso, conocido también como “El loco Matías” o “El gringo Jurado”.

En el marco de la pesquisa, los familiares de las víctimas han sido convocados para reconocer prendas de vestir halladas en la vivienda del imputado, ubicada en el barrio Alto Comedero. En la casa se encontraron restos biológicos como cabellos, fragmentos de piel, huesos y manchas de sangre, además de numerosos calzados.

La vivienda estaba habitada únicamente por Jurado y su sobrino de 16 años, quien se ha convertido en testigo clave. Según declaró, confesó ante la policía que su tío cometía actos violentos los viernes y, en una entrevista en Cámara Gesell, ratificó que el acusado descuartizó a una persona.

La conmoción en Jujuy continúa creciendo a medida que se esperan nuevos avances judiciales y más detalles sobre este caso que tiene en vilo a toda la provincia.