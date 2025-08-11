¡Cuarto aumento en lo que va de agosto! La nafta volvió a subir y desconcierta a los automovilistas

La nafta volvió a pegar otro salto y ya acumula cuatro aumentos en lo que va de agosto. A diferencia de otras petroleras, donde los ajustes son coordinados y previsibles, la empresa estatal aplica los nuevos precios de forma directa y sin intervención de los operadores.

En Salta, según el relevamiento realizado por CNN Salta, la Nafta Súper subió a $1.382 por litro, con un incremento de $4 respecto al último ajuste mientras que la Infinia Nafta alcanzó los $1.593, aumentando $3.

Además, el Diésel 500 se vendió a $1.425, con una suba de $3; y la Infinia Diésel, la de mayor aumento, trepó a $1.595, con un salto de $9 en solo tres días.

El ritmo de incrementos preocupa a los consumidores, que ya ven cómo llenar el tanque se transforma en un gasto cada vez más difícil de afrontar, sin que exista certeza sobre cuándo se frenará la escalada.