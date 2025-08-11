¡Cuarto aumento en lo que va de agosto! La nafta volvió a subir y desconcierta a los automovilistas

CNN Salta11/08/2025
WhatsApp Image 2025-08-11 at 07.23.39

La nafta volvió a pegar otro salto y ya acumula cuatro aumentos en lo que va de agosto. A diferencia de otras petroleras, donde los ajustes son coordinados y previsibles, la empresa estatal aplica los nuevos precios de forma directa y sin intervención de los operadores. 

En Salta, según el relevamiento realizado por CNN Salta, la Nafta Súper subió a $1.382 por litro, con un incremento de $4 respecto al último ajuste mientras  que la Infinia Nafta alcanzó los $1.593, aumentando $3.

nafta precio estación de servicio“¡No queda otra!”: Salteños, resignados con los aumentos continuos de la nafta

Además, el Diésel 500 se vendió a $1.425, con una suba de $3; y la Infinia Diésel, la de mayor aumento, trepó a $1.595, con un salto de $9 en solo tres días.

El ritmo de incrementos preocupa a los consumidores, que ya ven cómo llenar el tanque se transforma en un gasto cada vez más difícil de afrontar, sin que exista certeza sobre cuándo se frenará la escalada.

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día