Contrabando: Salta y Nación coordinan para combatir el comercio ilegal de frutas y verduras

En medio de las novedades que han tomado relevancia en estas semanas, vinculadas a la problemática del contrabando, desde Salta siguen redoblando esfuerzos para combatir al mismo, en este caso articulando con Nación cómo actuar ante el comercio ilegal, más precisamente el de frutas y verduras.

¿Cuáles son las novedades? En las últimas horas, el secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato, mantuvo una reunión con directivos del SENASA, de la Dirección General de Aduanas, representantes de Gendarmería Nacional y la Policía de la Provincia, para abordar el tema.

En el marco de la actividad, cada área expuso las incidencias que trae aparejada la práctica del comercio ilícito a nivel económico, las graves consecuencias que podría causar a nivel productivo el ingreso de enfermedades que no existen en la región, afectando al ganado y a los cultivos.

Como resultado de la reunión, las autoridades acordaron coordinar una serie de capacitaciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, lo que permitirá que puedan tener los conocimientos adecuados para solicitar la documentación necesaria de ingreso de mercadería a la provincia, y entre distintas ciudades salteñas.

Tras este encuentro, los presentes plantearon que en los próximos días continuarán realizándose reuniones de trabajo entre todos los sectores involucrados, y establecieron también la necesidad de integrar a la mesa de análisis a los intendentes municipales y a la Dirección General Impositiva.